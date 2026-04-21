Εξαφανίστηκε ο εμβληματικός αστροναύτης της Πάτρας- Το graffiti που ξεχώριζε στην Κανακάρη- ΦΩΤΟ

Ένα από τα πιο αγαπημένα graffiti της Πάτρας έπαψε να υπάρχει. Ο εμβληματικός αστροναύτης που κοσμούσε τη γωνία των οδών Κανακάρη και Κολοκοτρώνη εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του μόνο έναν άδειο τοίχο..

Το έργο, γνωστό με τον τίτλο «Not Enough Space», είχε δημιουργηθεί το 2016 από τους καλλιτέχνες Freakasso και Rkuan και είχε καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς στο κέντρο της Πάτρας. Η μορφή του αστροναύτη, με την έντονη παρουσία της στο αστικό τοπίο, είχε ξεπεράσει τα όρια ενός απλού graffiti, μετατρεπόμενη σε ένα άτυπο σύμβολο της πόλης που φωτογραφιζόταν και αναγνωριζόταν ευρέως.

Το κενό που άφησε στον τοίχο της γωνίας αυτής είναι εξίσου εύγλωττο με τον τίτλο του ίδιου του έργου.