Σύλληψη ανηλίκου για κλοπές σε οικίες στην Κάτω Αχαΐα

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της 20ής Απριλίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαΐα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για παράβαση που αφορά τη μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να εισήλθε το πρωί της ίδιας ημέρας σε δύο κατοικίες στην περιοχή, από όπου αφαίρεσε δύο κινητά τηλέφωνα, ένα γυναικείο επίχρυσο ρολόι και μία χρυσή βέρα.

Κατά τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, όπως προβλέπεται.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση της εποπτείας του.





