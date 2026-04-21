Πάτρα: Πέθανε η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με γυναίκα που κατέρρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση σε περαστικούς και καταστηματάρχες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη βρισκόταν σε κατάστημα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, κοντά στην πλατεία Όλγας, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με Κινητή Μονάδα και δεύτερο ασθενοφόρο να φτάνουν στο σημείο. Οι διασώστες και ο γιατρός κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή της, δίνοντας μάχη για να την επαναφέρουν.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διευκρινιστούν.