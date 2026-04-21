Μυτιλήνη: Ορατές οι ελλείψεις στο νησί, συνεχίζουν τους αποκλεισμούς οι κτηνοτρόφοι

Για 8η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και αβέβαιο αύριο - Αποβίβαση μόνο για επιβάτες

Δεν κάνουν πίσω οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη, καθώς τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, δεν τους ικανοποιούν όσο συνεχίζεται η θανάτωση των ζώων. Έτσι, και σήμερα Τρίτη (21.04.2026) μπλοκάρουν για 8η ημέρα το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι και το νησί μπαίνει σε μιας πρωτοφανής ασφυξία, με την εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και την αγορά να λειτουργεί πλέον στα όρια της επιβίωσης. «Τα μέτρα είναι όλα τα ίδια. Καταστρέφεται όλο το νησί αυτή τη στιγμή, αβέβαιο το αύριο» είπε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Αντώνης Κλόμλος, κτηνοτρόφος. «Περνάμε τον δικό μας Γολγοθά. Τα μέτρα είναι “θα και θα”. Πιστεύω δεν θα πάρουμε ούτε ευρώ. Η Λέσβος είναι 400.000 πρόβατα. Τα πρόβατα δεν πρέπει να σφάζονται. Η Λέσβος θα γίνει νεκροταφείο ζώων» είπε ο Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού Μεσοτόπου.

Το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Μυτιλήνης, τόσο στο εμπορικό όσο και στο επιβατικό σκέλος, έχει διακόψει πλήρως την αποβίβαση φορτηγών, δημιουργώντας ένα ντόμινο ελλείψεων σε βασικά αγαθά. Η εικόνα στο νησί είναι με άδεια ράφια, ψυγεία χωρίς προϊόντα, κρεοπωλεία που δεν άνοιξαν καν τις πόρτες τους, και αρτοποιεία που λειτουργούν με περιορισμούς λόγω έλλειψης πρώτων υλών, ακόμη και μαγιάς. Πρόκειται για μια συνθήκη που θυμίζει περισσότερο κατάσταση αποκλεισμού παρά εσωτερική κινητοποίηση. Οι πρώτες σοβαρές ελλείψεις σε νωπά προϊόντα έχουν ήδη καταγραφεί, όμως το πραγματικό πρόβλημα φαίνεται να έρχεται. Εφόσον η κατάσταση συνεχιστεί, οι ελλείψεις θα επεκταθούν και σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, αλλά και σε είδη υγιεινής, πλήττοντας πλέον το σύνολο της καθημερινότητας των κατοίκων.