Χριστίνα Αλεξοπούλου: Νέες θέσεις προσωπικού για τα Κέντρα Υγείας στην Αχαΐα

Με σταθερά βήματα, αναφέρει η βουλευτής της ΝΔ στην Αχαΐα Χριστίνα Αλεξοπούλου, συνεχίζεται η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Αχαΐα, με έμφαση στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες και διαρκείς.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, εγκρίθηκαν νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή δυνατότητα των Κέντρων Υγείας και συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ειδικότερα, προβλέπονται δύο θέσεις για πληρώματα ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Κλειτορίας και μία ακόμη θέση στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας.

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημείωσε:

«Η διαρκής ενδυνάμωση των δομών υγείας στις περιοχές με αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης αποτελεί προτεραιότητα ουσίας και ισότητας για την Κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Με τις νέες προσλήψεις ενισχύουμε ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία των Κέντρων Υγείας και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Η ύπαρξη αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της ζωής στην περιφέρεια, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να παραμένουν και να δημιουργούν στον τόπο τους».