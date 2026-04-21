Ώρα Πατρών: Καταδίκη για την βεβήλωση του Μνημείου Τεμπονέρα

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Ώρα Πατρών αναφέρεται:

"Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά φασιστικά στοιχεία βεβηλώνουν μνημεία αγωνιστών που στοχεύουν στην προσβολή της ιστορικής μνήμης.

Πρόσφατα βεβήλωσαν με φασιστικά στοιχεία το Μνημείο του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα.

Η Ώρα Πατρών καταδικάζει και καταγγέλλει τις θρασύδειλες πράξεις του φασισμού που είναι ιστορικά καταδικασμένος.

Δεν μπορεί το μαύρο να σβήσει τον αγώνα του Τεμπονέρα για την Δημοκρατία, έχει γραφτεί με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία...

Ιδιαίτερα μια μέρα σαν τη σημερινή που όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η Δημοκρατία στηρίζεται και δυναμώνει με τους λαϊκούς αγώνες.

Η Δημοτική αρχή οφείλει να έχει ακριβώς τα ίδια αντανακλαστικά για τον καθαρισμό όπως με το μνημείο Μπελογιάννη...

Τέλος θα πρέπει να αποδοθούν συγχαρητήρια στην ομάδα φοιτητών που φρόντισε άμεσα για τον καθαρισμό του μνημείου.."