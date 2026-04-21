Όταν τα φάρμακα θα έρχονται με drone -Τι σχεδιάζεται για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα μέσα από το έργο «Air4HEALTH»

Φιλόδοξο και καινοτόμο είναι το ευρωπαϊκό έργο «Air4HEALTH», το οποίο προβλέπει την παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού μέσω drones και το οποίο παρουσιάστηκε προ ημερών στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027.

Κύριος στόχος του έργου είναι όπως επισημαίνεται η διασφάλιση έγκαιρης και ασφαλούς παράδοσης ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη νέα Πολιτική Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταίροι του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , η 6η ΥΠΕ, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών που ηγείται του έργου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Aerospace Technology District (DTA), καθώς και η Τοπική Αρχή Υγείας του Λέτσε. Ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος Στεφανίδης, είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης μιλώντας στο thebest.gr πρόκειται για μια καινοτόμο πιλοτική δράση.

Η παρουσίαση που έγινε προ ημερών στάθηκε ιδιαιτέρως και στο νομοθετικό κομμάτι που αφορά στο U-space (το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών/drones) καθώς «ο στόχος είναι όχι μόνο να πετά ένα drone και να δίνει φαρμακευτική βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά να μπορεί να γίνεται και σε τακτικές διαδρομές. Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει αδειοδότηση σε μια σταθερή γραμμή. Πχ θέλω να στείλω φάρμακα από την Πάτρα σε ένα απομακρυσμένο χωριουδάκι στην ορεινή Ναυπακτία. Για αυτό χρειάζεται μια ειδική αδειοδότηση η οποία να είναι μόνιμη».

Το ευρωπαϊκό έργο προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού και αναμένεται η εξασφάλιση drone τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και από την 6η ΥΠΕ καθώς και τον σχεδιασμό πιλοτικών διαδρομών, οι οποίες αναμένονται να δοκιμαστούν μετά το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη.

Όπως διευκρινίζει υπάρχουν διάφορα σενάρια και πιθανότατα οι πρώτες πιλοτικές διαδρομές (δεν είναι οριστικές μέχρι στιγμής) θα αφορούν την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού από την Πάτρα στην ορεινή Ναυπακτία και από την Αιτωλοακαρνανία στην Καστό. «Είναι διαδρομές που πετάμε, πάνω από θάλασσα και Γέφυρα. Θα εξεταστούν ποικίλα σενάρια. Μας ενδιαφέρει γενικότερα να είναι διαδρομές στις οποίες θα δούμε δύσκολα σενάρια, όπου σε αυτά έχεις κρίσιμες υποδομές από κάτω, έχεις θάλασσα, ορεινό όγκο».

Η διάδραση και οι διαφορές με την Ιταλία

Το αντίστοιχο θα κάνουν και οι Ιταλοί και υπάρχει αληλλοενημέρωση μεταξύ των δύο πλευρών σημειώνει ο κ. Ζαΐμης «οι Ιταλοί ωστόσο είναι αρκετά πιο μπροστά όσον αφορά σε υποδομές. Έχουν πχ πεδία προσγειώσεως drones που εμείς δεν έχουμε, διαθέτουν επίσης πεδία εκπαίδευσης, που επίσης στην Ελλάδα δεν έχουμε»

Η λογική του εγχειρήματος και οι προκλήσεις

«Η λογική σε αυτό το πρόγραμμα είναι να υπάρξει ένας εκτενής διάλογος με όλους τους πιθανούς χρήστες του εξοπλισμού και με το Υπουργείο κεντρικά και να τους βοηθήσουμε σε ο,τιδήποτε μπορούμε. Θα μελετήσουμε και τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τις τακτικές διαδρομές,, θα δημιουργήσουμε Πρωτόκολλα για όλες τις περιπτώσεις και κάποιες πιλοτικές δράσεις στις οποίες θα καλέσουμε όλους τους φορείς ώστε να δουν πως δουλεύει στην πράξη και εν συνεχεία θα τους παραχωρήσουμε και τα drones».

Παράλληλα ο κ Ζαΐμης εξηγεί ότι δεν πρόκειται για ένα απλό εγχείρημα δεδομένου ότι υπάρχουν απαγορεύσεις και κανόνες ασφαλείας και περιοχές που δεν μπορείς να πετάξεις drone. «Το ζήτημα είναι αυτό να γίνει με ασφάλεια και όλα τα σενάρια τα εξετάζουμε σε σχέση με αυτό».

Και προσθέτει: «Δεν είναι κάτι εύκολο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή δεν έχουν απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Είναι μια νομοθεσία σε εξέλιξη στην ΕΕ, απλά

Τα επόμενα άμεσα βήματα αφορούν στη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια των drones και την οριστικοποίηση και δοκιμή των πιλοτικών διαδρομών , ενώ η λήξη του προγράμματος τοποθετείται χρονικά στην άνοιξη του 2027.

«Ως ΠΔΕ μαζί με την 6η ΥΠΕ μπαίνουμε μπροστά σε ένα πρόγραμμα που έχει πολλές καινοτομίες και κυρίως πρωτόκολλα και θα τους εξασφαλίσουμε τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση» σημειώνει υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης και μετά τη λήξη του προγράμματος.