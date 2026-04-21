Ισπανία: Τρομακτικός τραυματισμός του «βασιλιά των ταυρομάχων»

Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα είχε ένας από τους πιο διάσημους ταυρομάχους στην Ισπανία κατά την ταυρομαχία του στη Σεβίλλη, όταν εκείνος έπεσε από το άγριο ζώο και δέχτηκε επίθεση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά σε ταυρομαχία στην Ισπανία όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.

Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού. Η κατάσταση της υγείας του μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».