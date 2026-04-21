Ιαπωνία: Φόβοι για mega σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ μετά τα 7,7 – Έξι τραυματίες και ζημιές σε δρόμους και σπίτια

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα το βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας.

Οι αρχές προειδοποιούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σημειωθεί και δεύτερος mega σεισμός ενώ ήδη χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην περιοχή Ρικουζεντακάτα.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) της Ιαπωνίας. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αμέσως προειδοποίηση για τσουνάμι, τονίζοντας ότι μπορεί να έφτασε έως και τα 3 μέτρα. Εν τέλει το τσουνάμι άγγιξε τα 80 εκατοστά.

Η JMA εξέδωσε επίσης «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και περισσότερων.