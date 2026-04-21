Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple που διαδέχεται τον Τιμ Κουκ

Στο τιμόνι μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο μπαίνει ο Τζον Τέρνους, ο επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος της Apple, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του CEO της εταιρείας από την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ.

Η ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού των 4 τρισ. δολαρίων αλλάζει πλέον χέρια με την ανακοίνωση του Τιμ Κουκ ότι αποχωρεί να σοκάρει και τον Τζον Τέρνους να λέει: «έχοντας περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου στην Apple, στάθηκα τυχερός που εργάστηκα υπό τον Στιβ Τζομπς και είχα τον Τιμ Κουκ ως μέντορα», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα (20/4/2026) για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Η πορεία του στην Apple

Ο Τέρνους γνωρίζει καλά την εταιρεία, καθώς σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου του τμήματος μηχανικής hardware, σύμφωνα με την Apple. Στο πλαίσιο αυτό, είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πιο εμβληματικών προϊόντων της εταιρείας, όπως το iPhone και οι υπολογιστές Mac, αλλά και νεότερων τεχνολογιών όπως το Apple Vision Pro.

Σύμφωνα με το CNN, έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων σειρών προϊόντων για το Mac, τα AirPods και το iPhone, ενώ η ομάδα του είχε καθοριστική συμμετοχή στην ανάπτυξη του νέου MacBook Neo, καθώς και της σειράς iPhone 17.

Η πορεία του στην εταιρεία εκτείνεται σε διάστημα περίπου 25 ετών. Εντάχθηκε στην Apple το 2001, στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων, και το 2013 προήχθη σε αντιπρόεδρο του τμήματος μηχανικής hardware. Το 2021 εντάχθηκε στην εκτελεστική ομάδα της εταιρείας, αναλαμβάνοντας τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου μηχανικής hardware.

Πριν από την Apple, είχε εργαστεί ως μηχανικός στο Virtual Research Systems, ενώ είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Η ανάληψη της θέσης του CEO δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους αναλυτές της αγοράς, καθώς ο Τέρνους θεωρούνταν εδώ και καιρό μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τη διαδοχή του Τιμ Κουκ.

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει

Ο Τέρνους καλείται να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις, καθώς ο προκάτοχός του ηγήθηκε της Apple από το 2011 και οδήγησε την εταιρεία σε ιστορικά υψηλή χρηματιστηριακή αξία, αφήνοντας τη σφραγίδα του στη στρατηγική της μετά την «εποχή Στιβ Τζομπς».

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η νέα διοίκηση αφορά τη στρατηγική της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Κουκ αφήνει ισχυρή παρακαταθήκη στο Κουπερτίνο και θα υπάρξει σημαντική πίεση στον Τέρνους να επιτύχει άμεσα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης», εξηγεί στο CNN ο αναλυτής Νταν Άιβς.

Σε αντίθεση με τον Στιβ Τζομπς, που ήταν γνωστός για την τάση του να αναλαμβάνει υψηλό ρίσκο, ο Τιμ Κουκ σημείωσε σταθερή επιτυχία επεκτείνοντας το φάσμα υπηρεσιών της Apple και αξιοποιώντας υπάρχοντα προϊόντα όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple TV+.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μένει να φανεί ποια στρατηγική θα επιλέξει ο Τέρνους και αν η Apple θα καταφέρει να δημιουργήσει την επόμενη μεγάλη καινοτομία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Τέρνους είναι μηχανικός hardware, γεγονός που δείχνει ότι η Apple θα επιδιώξει διαφοροποίηση μέσα από τις φυσικές συσκευές της, ακόμη και καθώς επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τις συσκευές ως βάση για έξυπνες εμπειρίες», επισημαίνει στο αμερικανικό δίκτυο ο αναλυτής της Forrester, Ντιπαντζάν Τσάτερτζι.