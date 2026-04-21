Antigoni για «Love Island»: Πήγα για να γίνω δημοφιλής, όχι για να ερωτευτώ

Η Antigoni που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή « The2nightshow», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας και μίλησε για τον μουσικό διαγωνισμό, τη συμμετοχή της στο στο αγγλικό «Love Island» και στις συνεργασίες που της έμειναν αξέχαστες. Αποκάλυψε πως έχει αδυναμία στη μητέρα της, την οποία θέλει διαρκώς στο πλευρό της.

Η Antigoni έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στον 8ο κύκλο του βρετανικού «Love Island» το 2022. Μπήκε στη βίλα τη 17η ημέρα, προκαλώντας αίσθηση με την εμφάνισή της, αλλά αποχώρησε λίγο αργότερα. Πριν και μετά το ριάλιτι, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική. Έχει κυκλοφορήσει τραγούδια που συνδυάζουν pop και hip-hop στοιχεία με ελληνικούς ήχους, όπως το «Jalla» που θα ερμηνεύσει στη Eurovision.

Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, πήγε στο αγγλικό «Love Island» για να γίνει δημοφιλής κι όχι για να γνωρίσει τον έρωτα. Πιστεύει πως τα κατάφερε και δεν έχει μετανιώσει μέχρι σήμερα για την επιλογή της.

Όπως ανέφερε η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός: «Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, η μουσική ήταν πάντα στο μυαλό μου. Η μαμά μου, η Tonia Buxton, είχε εκπομπές μαγειρικής στο Discovery Channel. Τη θέλω δίπλα μου στη Eurovision. Το έχω πει και στους υπεύθυνους πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ» ανέφερε η Antigoni.