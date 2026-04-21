Ο Άκης Πετρετζίκης με τον Τζέιμι Όλιβερ: Η φωτογραφία, τα χαμόγελα και το μήνυμα «μείνετε συντονισμένοι»

Φωτογραφία από την συνάντησή του με τον Τζέιμι Όλιβερ μοιράστηκε ο Άκης Πετρετζίκης με τους followers του στο Instagram.

Ο διάσημος σεφ βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και στην παρουσίαση ενός δικού του project.

Στην ανάρτησή του στο Instagram ο Άκης Πετρετζίκης «ανέβασε» φωτογραφία του με τον Τζέιμι Όλιβερ, γράφοντας στη λεζάντα της:

«Και κάπως έτσι… βρέθηκα στο @jamieoliverkitchengr να μιλάω με τον @jamieoliver! Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τον συναντήσω ξανά στην Αθήνα και μάλιστα σε ένα από τα δικά του projects. Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για φαγητό με έναν από τους πιο αγαπημένους chefs στον κόσμο; Μείνετε συντονισμένοι… έχει συνέχεια!».