Νέα Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή είπε «όχι» στους φοιτητές - Πολιτική επιλογή απαξίωσης της πόλης

Στη δήλωση του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέα Πάτρα, Νίκος Νικολόπουλος υποστηρίζει «Όταν λες “όχι” στους φοιτητές, λες “όχι” στο μέλλον της πόλης. Η Πάτρα δεν αντέχει άλλη υποκρισία.»

Αναλυτικά η δήλωση

"Η σημερινή στάση της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: να καταψηφίσει τη μείωση των ανταποδοτικών τελών στις φοιτητικές κατοικίες.

Σε μια περίοδο ακραίας ακρίβειας, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πει «όχι».

Όχι γιατί δεν μπορούσε. Αλλά γιατί δεν θέλησε.

Οι φοιτητές αποτελούν τον βασικό οικονομικό αιμοδότη της πόλης.

Και όμως, όταν ζητήθηκε μια στοιχειώδης ελάφρυνση, η απάντηση ήταν αρνητική.

Η «Νέα Πάτρα» δηλώνει ξεκάθαρα: οι φοιτητές δεν είναι αριθμοί. Είναι το μέλλον της πόλης."