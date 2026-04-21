Νέα Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή είπε «όχι» στους φοιτητές - Πολιτική επιλογή απαξίωσης της πόλης

Η δήλωση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νίκου Νικολόπουλου μετά το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο
Στη δήλωση του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέα Πάτρα, Νίκος Νικολόπουλος υποστηρίζει «Όταν λες “όχι” στους φοιτητές, λες “όχι” στο μέλλον της πόλης. Η Πάτρα δεν αντέχει άλλη υποκρισία.»
Αναλυτικά η δήλωση
"Η σημερινή στάση της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: να καταψηφίσει τη μείωση των ανταποδοτικών τελών στις φοιτητικές κατοικίες.
Σε μια περίοδο ακραίας ακρίβειας, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πει «όχι».
Όχι γιατί δεν μπορούσε. Αλλά γιατί δεν θέλησε.
Οι φοιτητές αποτελούν τον βασικό οικονομικό αιμοδότη της πόλης.
Και όμως, όταν ζητήθηκε μια στοιχειώδης ελάφρυνση, η απάντηση ήταν αρνητική.
Η «Νέα Πάτρα» δηλώνει ξεκάθαρα: οι φοιτητές δεν είναι αριθμοί. Είναι το μέλλον της πόλης."
