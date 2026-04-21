Αγρίνιο: Νεκρός 56χρονος άνδρας στο Καινούργιο – Βρέθηκε απαγχονισμένος

Συναγερμός χθες βράδυ στο Καινούργιο Αγρινίου, για άνδρα που βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άνδρας είναι 56 ετών, πατέρας ενός παιδιού, κάτοικος του χωριού με καταγωγή από χωριό του Θέρμου και βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη του σπιτιού όπου διέμενε, από οικείο του πρόσωπο.

Ο εκλιπών εργάζονταν στο Καινούργιο, σε τοπική επιχείρηση.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.