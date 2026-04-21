Αύξηση κατώτατου μισθού: Τι θα εισπράξουν στο τέλος Απριλίου οι εργαζόμενοι

Αναδρομικά δύο μηνών (συνολικά 62 ευρώ καθαρά) θα λάβουν στα μέσα Μάϊου 770.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την αύξηση του εισαγωγικού μισθού, σε αντιστοιχία με τον κατώτατο του ιδιωτικού τομέα.

Συνολικά, η αύξηση από 1/4/2026 του κατώτατου μισθού από 880 € σε 920 € μεικτά (από 772 € έως 797 € καθαρά) και του κατώτατου ημερομισθίου από 39,30 € σε 41 € μεικτά (34,80 € καθαρά), συμπαρασύρουν προς τα πάνω 34 εργατικά και κοινωνικά επιδόματα-παροχές.

Tα επιδόματα που συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού

Σύμφωνα με την Απογευματινή, στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι θα εισπράξουν ενισχυμένα αυτά τα 34 εργατικά και κοινωνικά επιδόματα, που είναι επί δεκαετίες συνδεδεμένα με το εκάστοτε ύψος του κατώτατου μισθού και τα οποία χορηγεί κυρίως η ΔΥΠΑ. Αυξημένα θα είναι επίσης το Δώρο Χριστουγέννων και το Επίδομα Αδείας για το 2026, καθώς και το Δώρο Πάσχα 2027. Το Επίδομα Αδείας ισούται με 15 μέρες για τους αμειβόμενους με μισθό, ήτοι 615 € και με 13 ημέρες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, ήτοι 533 €. Το Δώρο Χριστουγέννων ισούται με έναν μηνιαίο μισθό, ήτοι 920 €.

Ανάλογη πορεία καταγράφουν και οι προσαυξήσεις λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Τέλος, μεταξύ των παροχών που αυξήθηκαν από 1/4/2026 και θα φανούν στο τέλος του μήνα, περιλαμβάνονται και τα επιδόματα μητρότητας, ανεργίας κ.ά.

Αποζημίωση απόλυσης

Ο νέος κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο αυξάνουν και το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, αφού αυτή συναρτάται απευθείας με τον καταβαλλόμενο μισθό. Η αποζημίωση απόλυσης για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων θα είναι αυξημένη μετά την αύξηση του μεικτού κατώτατου μισθού στα 920 €, του μεικτού κατώτατου ημερομισθίου στα 41 € και του μεικτού κατώτατου ωρομισθίου στα 6,20 €.

Τέλος, όπως αναφέρει η Απογευματινή, προκύπτει ότι από τους 575.000 εργάτες και υπαλλήλους που αμείβονται με αυτές τις αποδοχές, το 62,33% εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, το 34,45% ως μερικής απασχόλησης και το 3,21% με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Η σταθερή μείωση των «ελαστικών» μορφών απασχόλησης αποδίδεται και σε λόγους που έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, ως αιτία αποχώρησης από την εργασία του θεωρεί ένας στους δύο μερικώς απασχολούμενους (49%) την υποχρεωτική μετάβαση στον χώρο εργασίας, εξαιτίας της αύξησης του κόστους μετακίνησης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας IWG.