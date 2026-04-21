Σεισμός στην Κεφαλονιά μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

Στην Άσσο το επίκεντρο του
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα την Κεφαλονιά.
Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 07:06 και είχε επίκεντρο 3 χλμ ΑΒΑ του Άσσου Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.
Αν και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή
Χαϊδάρι: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση της 13χρονης από σχολείο
«Ποτέ ξανά»: Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ από το Γυμνάσιο Γιάννουλης για την κακοκαιρία Daniel – «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βοή του νερού»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr