Μην ψάχνεις, βρες στο
Σεισμός στην Κεφαλονιά μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

Στην Άσσο το επίκεντρο του

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα την Κεφαλονιά.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 07:06 και είχε επίκεντρο 3 χλμ ΑΒΑ του Άσσου Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.

Αν και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

#tags Κεφαλονιά Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός
