Μαρμελάδα: Πόσο διατηρείται και πότε δεν είναι πλέον ασφαλής

Στις σπιτικές μαρμελάδες με λιγότερη ζάχαρη, η διάρκεια ζωής είναι ακόμη μικρότερη και απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή.

Μετά το άνοιγμα, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Η μαρμελάδα πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο και, ιδανικά, να καταναλώνεται μέσα σε δύο έως τρεις μήνες. Η επαφή με τον αέρα και η χρήση κουταλιού, ειδικά αν δεν είναι απόλυτα καθαρό και στεγνό, επιταχύνουν τη φθορά.

Σε κλειστό βάζο, διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως έως και δύο χρόνια. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη λειτουργεί ως φυσικό συντηρητικό, περιορίζοντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών και καθυστερώντας την αλλοίωση.

Πόσο διατηρείται η μαρμελάδα στο ψυγείο και στο ντουλάπι Η διάρκεια ζωής της μαρμελάδας δεν είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν σαφή όρια που μας καθοδηγούν.

Πόσο κρατάει όμως πραγματικά η μαρμελάδα; Χαλάει τελικά ή όχι; Και πόσο ασφαλές είναι να την καταναλώσουμε μετά τη λήξη; Η απάντηση κρύβεται σε λεπτομέρειες που οι περισσότεροι αγνοούμε.

Ένα βάζο μαρμελάδας μπορεί να μείνει για αρκετούς μήνες στο ψυγείο χωρίς να το σκεφτούμε δεύτερη φορά.

Γιατί η μαρμελάδα διατηρείται τόσο πολύ

Ο λόγος που η μαρμελάδα «αντέχει» περισσότερο από άλλα τρόφιμα είναι η ίδια της η σύσταση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μειώνει το διαθέσιμο νερό στο προϊόν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι μικροοργανισμοί δυσκολεύονται να αναπτυχθούν. Παράλληλα, το όξινο pH των φρούτων λειτουργεί επιπλέον προστατευτικά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων είναι που κάνει τη μαρμελάδα ένα από τα πιο σταθερά τρόφιμα της κουζίνας. Αυτός είναι και ο λόγος που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να παραμείνει ασφαλής για κατανάλωση ακόμη και μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία, αρκεί να μην έχουν εμφανιστεί σημάδια αλλοίωσης.

Πότε χαλάει η μαρμελάδα

Υπάρχουν σαφή σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να απορριφθεί και η εμφάνιση της μούχλας είναι το πιο χαρακτηριστικό. Αν δείτε έστω και μικρή μούχλα, η μαρμελάδα δεν «σώζεται». Ακόμη και αν εντοπίζεται μόνο στην επιφάνεια, δεν αρκεί να αφαιρέσουμε το πάνω μέρος γιατί η αλλοίωση μπορεί να έχει επεκταθεί και ας μη τη βλέπουμε με «γυμνό» μάτι.

Επίσης, αλλαγές στη μυρωδιά, στη γεύση ή στο χρώμα είναι ενδείξεις ότι το προϊόν δεν είναι πλέον ασφαλές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόρριψη είναι η μόνη σωστή επιλογή.

Μπορούμε να φάμε μαρμελάδα μετά τη λήξη;

Μπορεί να καταναλωθεί και μετά από αυτή την ημερομηνία, εφόσον έχει διατηρηθεί σωστά και δεν παρουσιάζει σημάδια αλλοίωσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη λειτουργεί προστατευτικά, καθυστερώντας την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ωστόσο, πριν την καταναλώσουμε, είναι απαραίτητο να ελέγξουμε προσεκτικά την εμφάνιση και τη μυρωδιά της. Αν υπάρχουν ίχνη μούχλας, αλλαγή στο χρώμα, στην υφή ή έχει ασυνήθιστη οσμή, η μαρμελάδα δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη μαρμελάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Η σωστή αποθήκευση παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο θα διατηρηθεί η μαρμελάδα μετά το άνοιγμα. Μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινή χρήση μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Σε κάθε περίπτωση το βασικότερο σημείο είναι η θερμοκρασία. Μετά το άνοιγμα, η μαρμελάδα πρέπει να φυλάσσεται πάντα στο ψυγείο και να μην μένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά τους ζεστούς μήνες.

Εξίσου σημαντική είναι η καθαριότητα. Η χρήση καθαρού, στεγνού κουταλιού σε κάθε σερβίρισμα μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης από μικροοργανισμούς, που μπορεί να επιταχύνουν την αλλοίωση. Το καπάκι πρέπει να κλείνει καλά μετά από κάθε χρήση, ώστε να περιορίζεται η επαφή με τον αέρα και την υγρασία. Ακόμη και αυτή η μικρή συνήθεια βοηθά να διατηρηθεί η ποιότητα για περισσότερο χρόνο.

Σε περίπτωση σπιτικής μαρμελάδας, η σωστή αποστείρωση των βάζων πριν την αποθήκευση είναι κρίσιμη. Όσο πιο καθαρό είναι το περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διάρκεια ζωής.

Τέλος, η σύσταση της ίδιας της μαρμελάδας παίζει ρόλο. Οι μαρμελάδες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη διατηρούνται περισσότερο, ενώ όσες έχουν μειωμένα σάκχαρα χρειάζονται ταχύτερη κατανάλωση.

πηγή cantina.protothema.gr