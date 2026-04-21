Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή

Το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου, είναι βαρύ, ενώ παράλληλα σήμερα οι γιατροί θα προσπαθήσουν να αφυπνίσουν την νεαρή.

Ακόμα νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον ίδιο να τρέχει στον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Η 16χρονη παραμένει στη ΜΕΘ από τη μέρα που παρασύρθηκε στη Λιοσίων καθώς υπέστη κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματος. Οι επόμενες ώρες λοιπόν είναι πολύ κρίσιμες, αφού οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δράστης από το Σουδάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη. Σε ηλικία 14 ετών είχε διακινήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με άλλα άτομα, ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολείο της Κυψέλης.

«Δεν ήταν μόνος του, είχαν κλίκα ολόκληρη, είχαν ομάδα. “Έσπρωχναν” ναρκωτικά στα παιδιά», λέει πατέρας μαθητή.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος Σουδανός μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων.