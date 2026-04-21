Χαϊδάρι: Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση της 13χρονης από σχολείο

Την ώρα που η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που έγινε το τραγικό ατύχημα μέσα στο σχολείο πληθαίνουν.

Η κατάσταση της 13χρονης μαθήτριας παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς χθες υπεβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, «το δεκατριάχρονο κοριτσάκι είναι θαύμα που ζει», καθώς παρουσίασε ακόμη και ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ενώ οι γιατροί προχώρησαν σε πολύπλοκες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού, προτείνοντας παράλληλα μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν η μαθήτρια φέρεται να έχασε την ισορροπία της στο μπαλκόνι του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Αναπάντητα ερωτήματα

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 13χρονη έπεσε από ύψος στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, έχοντας μέχρι στιγμής αποκλείσει τόσο το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου μαθητή όσο και την πιθανότητα να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μου μίλησε στην τηλεόραση του ANT1 υπάρχουν μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθηγητές έκαναν συχνά παρατηρήσεις στους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει το φρικτό ατύχημα καθηγητές είχαν απομακρύνει μαθητές που στέκονταν στο επίμαχο σημείο στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου στο σχολείο.

Μόλις τα παιδιά βγήκαν διάλειμμα το κορίτσι κάθισε στο σημείο και με μια απότομη κίνηση έπεσε στο κενό.

Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει για ποιο λόγο οι αρμόδιοι δεν είχαν μεριμνήσει ώστε να διορθώσουν το επικίνδυνο σημείο που είχαν εντοπίσει.