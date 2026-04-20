Λιοσίων: Νέο βίντεο με την πορεία της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του τροχαίου ατυχήματος στη Λιοσίων, με την παράσυρση της 16χρονης κοπέλας, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της μηχανής του νεαρού έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει την πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 18 Απριλίου λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαινε ο ασυνείδητος οδηγός και ακόμη ένα άτομο παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη διέσχιζε το οδόστρωμα.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα. Αφού σηκώθηκαν εγκατέλειψαν αβοήθητη την 16χρονη.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το άτυχο κορίτσι στη Λιοσίων. Η ταχύτητα όπως φαίνεται και στο βίντεο είναι μεγάλη, και η 16χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει.