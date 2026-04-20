Λιοσίων: Νέο βίντεο με την πορεία της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη

Ο 16χρονος οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν ξανά τις Αρχές
Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του τροχαίου ατυχήματος στη Λιοσίων, με την παράσυρση της 16χρονης κοπέλας, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της μηχανής του νεαρού έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει την πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο.
Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 18 Απριλίου λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαινε ο ασυνείδητος οδηγός και ακόμη ένα άτομο παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη διέσχιζε το οδόστρωμα.
Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα. Αφού σηκώθηκαν εγκατέλειψαν αβοήθητη την 16χρονη.
Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το άτυχο κορίτσι στη Λιοσίων. Η ταχύτητα όπως φαίνεται και στο βίντεο είναι μεγάλη, και η 16χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
Το ποινικό παρελθόν του ανήλικου οδηγού
Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν, έχει σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικά επιβαρυμένο παρελθόν, καθώς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο σχολείο που φοιτούσε. Όπως αναφέρεται, είχε μετατρέψει το σπίτι του σε χώρο αποθήκευσης και τροφοδοτούσε άλλα μέλη του κυκλώματος.
Στην κατοικία του 16χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αρχές τα εξής:
206 γραμμάρια ηρωίνης,
282 γραμμάρια κάνναβης,
ακόμη μία συσκευασία 219 γραμμαρίων κάνναβης,
319 μικροσυσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 908 γραμμαρίων,
πάνω από 43.000 ευρώ σε μετρητά,
καθώς και ζυγαριά ακριβείας και άλλα αντικείμενα.
Λίγο πριν το περιστατικό στη Λιοσίων, ο 16χρονος είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έφερε πάνω του όπλο και μαχαίρι μήκους 17 εκατοστών.
Επίσης, τρία χρόνια νωρίτερα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικό βίας με άλλους νεαρούς στο σχολείο όπου φοιτούσε, το οποίο φέρεται να είχε σχέση με κατηγορίες παρενόχλησης σε βάρος συμμαθητριών του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr