Πάτρα: Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο πατέρας που εκμεταλλευόταν εργασιακά τον 12χρονο γιο του

Με εισαγγελική εντολή το παιδί, συνεχίζει να φιλοξενείται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρίου
Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο πατέρας που συνελήφθη στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία του 12χρονου γιου του για σωματική κακοποίηση και εξαναγκασμό σε εργασία.
Η υπόθεση ήρθε στο φως την Τετάρτη 16 Απριλίου, όταν ο ανήλικος, βρισκόμενος στο κέντρο της πόλης, απευθύνθηκε σε άγνωστη γυναίκα και της εξήγησε την κατάστασή του, ζητώντας της να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η γυναίκα ανταποκρίθηκε αμέσως και κάλεσε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Η γυναίκα έλαβε οδηγίες για τα επόμενα βήματα, ενώ τα μέλη του Συλλόγου στην Πάτρα ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον ανήλικο και τον μετέφεραν στην Ασφάλεια Πατρών για φύλαξη.
Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί οδηγήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο.
«Η Πάτρα είναι ένα από τα κέντρα εκμετάλλευσης παιδιών»- Τι λέει ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, στο thebest για την υπόθεση του 12χρονου
