People: Η Αν Χάθαγουεϊ είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο

Η πασίγνωστη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, όπως γράφει το νέο εξώφυλλο του περιοδικού People.

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και αναγνωρίσιμες ηθοποιός στον κόσμο. Από τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στο «The Princess Diaries» το 2001, την εμφάνισή της σε ταινίες όπως «Brokeback Mountain» και «Becoming Jane», αλλά και σε μεγάλες παραγωγές όπως το «Alice in Wonderland» και το «Les Misérables», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η Αν Χάθαγουεϊ έχει καθιερωθεί στο Hollywood.

Φέτος η ίδια έχει πέντε ταινίες που αναμένεται να κυκλοφορήσουν ανάμεσά τους και η πολυαναμενόμενη συνέχεια «The Devil Wears Prada 2», που κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.

Η επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο της Andy Sachs, 20 χρόνια μετά, δίπλα στις Meryl Streep, Emily Blunt και Stanley Tucci, ήταν για εκείνη μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση. «Ήταν απλώς όμορφο. Ήταν χαρά», λέει στη συνέντευξή της στο People για το «The Devil Wears Prada 2».

«Μερικές φορές σκέφτεσαι: Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή με όσα ξέρω τώρα». Αυτή τη φορά όμως βρίσκομαι ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, στον ίδιο κόσμο, αλλά με περισσότερη εμπειρία και οπτική» πρόσθεσε η Αν Χάθαγουεϊ.

Η 43χρονη σταρ που μεγάλωσε στο Νιού Τζέρσι, αποδίδει μεγάλο μέρος της ισορροπίας της στον σύζυγό της, τον σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό Adam Shulman, με τον οποίο είναι παντρεμένη 13 χρόνια, καθώς και στους δύο γιους τους, Jonathan και Jack, που τη βοηθούν να παραμένει προσγειωμένη.