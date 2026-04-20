Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Ηρακλής ζητάει από τη Μαίρη να φύγει απ’ το σπίτι

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 21-22.04.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 21 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 29: «Παρών» – Ο Νίκος αναστατώνεται όταν ο Μανώλης εκφράζει άποψη για το πως θα χειριστούν εκείνος κι η Βιργινία το θέμα των μικροκλοπών της Ζωής. Πέραν της αντίρρησης του να επισκεφθεί η Ζωή την ψυχολόγο που προτείνει ο Μανώλης, ενοχλείται ιδιαίτερα όταν η Βιργινία δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στο ραντεβού με την ψυχολόγο παρά την αντίθετη άποψη του. Ο Πάρης δηλώνει δυναμικό «παρών» στη ζωή της Ελένης εκνευρίζοντας τον Βίκτωρα που ωθεί τον Δημήτρη να διεκδικήσει τη Δασκάλα, πριν τους την κλέψει ο Πάρης.

Ο Ηρακλής ζητάει από τη Μαίρη να φύγει απ’ το σπίτι μιας και ο τρόπος ζωής της μπορεί να του κοστίσει στον δικαστικό αγώνα του για την επιμέλεια του Στέλιου. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο πεντάχρονος Στέλιος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, μιας και είναι ο μόνος ικανός να επηρεάσει την άποψη του ισχυρογνώμονα παππού του, Ευριπίδη.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 22 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 30: «Για μία Ελένη, Τζένη ή και Βιργινία» – Oι Μπαμπάδες δέχονται τριπλή επίθεση στις γυναίκες τους και ήρθε η ώρα να ανοίξουν νέο Τρωικό Πόλεμο με:

-τον Πάρη, τον πρώην της Ελένης, που έχει εμφανιστεί με απειλητικές διαθέσεις, και κάνει κινήσεις για να πάρει την Ελένη απ’ τον Δημήτρη

-τον Μανώλη, τον γοητευτικό πλούσιο γείτονα που πολιορκεί τη Βιργινία προσπαθώντας να βγάλει τον Νίκο εκτός παιχνιδιού

-τον Νικήτα, τον ευαίσθητο, ρομαντικό συνάδελφο που δουλεύει σε όλο και περισσότερες δικηγορικές υποθέσεις με την Τζένη, δημιουργώντας ανασφάλεια στον Ηρακλή.

Σε ένα ειδικό επεισόδιο όπου βλέπουμε τι θα γινόταν αν τα «Τρία Μπαμπαδάκια» συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο, κάθε Μπαμπάς θα πρέπει να διεκδικήσει τη γυναίκα της καρδιάς του και να αποδείξει στους επίδοξους μνηστήρες, ότι, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, «όταν κάποιος έρθει να πειράξει τις γυναίκες μας, γίνεται πόλεμος!».