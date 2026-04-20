Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση

Έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν
Νέες εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη (21-23.04.2026) στις 22:00.
Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια ενώ ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία.
Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 21 Απριλίου 20:00
Επεισόδιο 98: Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια. Η Άννα επιστρέφει κουβαλώντας βαριά συναισθήματα και ένα παρελθόν που ξαφνικά ορθώνεται μπροστά της. Ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Την ίδια στιγμή, έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν.
Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 22 Απριλίου 20:00
Επεισόδιο 99: Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Η Ζωή προσπαθεί να πείσει την Εβίτα να αποδεχτεί την ειρήνη με τον Μανιάτη, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη. Ταυτόχρονα, η Εβίτα ζει τον παράνομο έρωτά της με τον Γιώργο και παραλίγο να έχουν μια ανεπιθύμητη συνάντηση. Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του.
Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Απριλίου 20:00
Επεισόδιο 100: Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η Σοφία κινείται υπόγεια στο ξενοδοχείο, σαμποτάροντας τη συμφωνία με την αλυσίδα ξενοδοχείων και ελέγχοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μιχάλης πρώτος ανακαλύπτει το πόσο γοητευτικά επικίνδυνη είναι. Παράλληλα, ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή.
