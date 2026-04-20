ΠΑΟΚ: Πήρε «φωτιά» η Αριστοτέλους στις 19:26 με μαγικό pyro show για τα 100 χρόνια- ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει. Ο Δικέφαλος κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τους οπαδούς των ασπρόμαυρων να δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου και συγκεντρώθηκαν.

Σύμφωνα με το SPORT24, όταν το ρολόι έδειξε 19:26 (χρονολογία ίδρυσης), οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έβαλαν… φωτιά στην πλατεία της Θεσσαλονίκης, με τα δεκάδες καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα να δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα.