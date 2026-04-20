Έφη Παπαθεοδώρου: Akylas και «Θεοπούλα» στο γύρισμα του «Ferto» με προτροπή Καπουτζίδη

Στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Ferto» του Akyla πρόκειται να συμμετάσχει η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Στο Αγρίνιο βρέθηκε η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης της αδελφής της, Χαράς Παπαθεοδώρου, με τίτλο «Σιταράλωνα 1965 / Μορφές με μολύβι», που πραγματοποιήθηκαν παρουσία πλήθους κόσμου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, με καταγωγή από τα Σιταράλωνα Θέρμου και ευρέως γνωστή από τον ρόλο της ως «Θεοπούλα» στη σειρά «Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη, δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία της στην περιοχή, ενώ έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη της για την Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, η Έφη Παπαθεοδώρου ετοιμάζει μια ξεχωριστή συμμετοχή, καθώς θα λάβει μέρος στο βιντεοκλίπ του Akyla για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στo διαγωνισμό της Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».