Έρευνα: Σολομοί «κάνουν» κοκαΐνη και πέρκες «παίρνουν» αντικαταθλιπτικά

Iχνη κοκαΐνης που ρυπαίνουν ποτάμια και λίμνες ενδέχεται να συσσωρεύονται στους εγκεφάλους των σολομών και να διαταράσσουν τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που προειδοποιεί για άγνωστες συνέπειες στους πληθυσμούς των ψαριών.

Σολομοί του Ατλαντικού που εκτέθηκαν τεχνητά στο ναρκωτικό και στο βασικό προϊόν διάσπασής του κολύμπησαν μεγαλύτερες αποστάσεις και διασκορπίστηκαν σε λίμνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να επηρεάσουν το πού κινούνται τα ψάρια, τι τρώνε και πόσο ευάλωτα είναι στους θηρευτές, γράφει ο Guardian.

Η επίδραση που έχουν οι ρύποι όταν εισέρχονται στα υδάτινα οικοσυστήματα μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ψάρια μπορεί να πληρώσουν υψηλό τίμημα.

«Σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες», παραδέχεται ο δρ Τζακ Μπραντ από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών.

Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι η ρύπανση από κοινά φάρμακα αποτελεί «σοβαρό και αυξανόμενο κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα» και έχουν καλέσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να αναπτύξουν πιο πράσινα φάρμακα, που να διασπώνται στο περιβάλλον. Οι ανησυχίες έχουν ενισχυθεί από αναφορές για πέστροφες που φαίνεται να «εθίζονται» στη μεθαμφεταμίνη και για πέρκες που δεν φοβούνται τους θηρευτές τους λόγω αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.

Το 2019, αναλύσεις σε γαρίδες γλυκού νερού σε ποτάμια του Σάφολκ εντόπισαν ίχνη δεκάδων διαφορετικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά και αντιψυχωσικά φάρμακα. Ωστόσο, οι ερευνητές τότε δεν είχαν καταλήξει σε συμπεράσματα για το αν αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες.

Για να εξετάσουν το κατά πόσο η ρύπανση από κοκαΐνη μπορεί να επηρεάζει τα ψάρια, ο Μπραντ και οι συνεργάτες του τοποθέτησαν σε σολομούς του Ατλαντικού, ηλικίας δύο ετών, εμφυτεύματα που απελευθέρωναν σταδιακά ποσότητες κοκαΐνης.

Μια τρίτη ομάδα ψαριών έλαβε εμφυτεύματα χωρίς ουσίες και χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Ολα τα ψάρια έφεραν επίσης ακουστικούς πομπούς παρακολούθησης.

Τα ψάρια απελευθερώθηκαν στη νοτιοδυτική πλευρά της λίμνης Βέτερν, η οποία με έκταση σχεδόν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Σουηδίας. Στη λίμνη ζουν και μεγάλοι θηρευτές, όπως λούτσοι. Με τη βοήθεια αισθητήρων γύρω από τη λίμνη, οι ερευνητές παρακολούθησαν τους σολομούς δύο μήνες.

Με την πάροδο του χρόνου όλοι οι σολομοί έγιναν λιγότερο δραστήριοι και παρέμειναν σε συγκεκριμένο τμήμα της λίμνης. Ωστόσο, εκείνοι που είχαν εκτεθεί στην κοκαΐνη παρουσίασαν μεγαλύτερη δραστηριότητα προς το τέλος της μελέτης.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι σολομοί που είχαν εκτεθεί σε κοκαΐνη κολύμπησαν 5 χιλιόμετρα περισσότερο από την ομάδα ελέγχου, ενώ εκείνοι που είχαν εκτεθεί στον μεταβολίτη διένυσαν σχεδόν 14 χιλιόμετρα περισσότερα – δηλαδή περίπου τη διπλάσια απόσταση. Τα ψάρια που εκτέθηκαν σε ουσίες κινήθηκαν επίσης βορειότερα στη λίμνη όπου διεξήχθη η μελέτη.