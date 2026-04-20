Εμπρηστική επίθεση: Αυτό είναι το αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα των Τεμπών Δημήτρη Καρώνη που κάηκε

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/04) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη.

Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.