Τραμπ για Ιράν: «Απίθανο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός χωρίς συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», αλλά ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει περαιτέρω αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.



«Είναι πολύ απίθανο να την παρατείνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η κατάπαυση πυρός είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και ξεκίνησε το βράδυ της 7ης Απριλίου.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα περίμενε να ξαναρχίσουν αμέσως οι μάχες αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αλλάξει πολλές φορές στάση ως προς το αν θα συμφωνούσε να παρατείνει την εκεχειρία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ρωτήθηκε πέντε φορές αν θα παρατείνει την εκεχειρία και έδωσε τρεις διαφορετικές απαντήσεις.