Κεφαλονιά: Οι Αρχές προσπαθούν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του δωματίου «11» απέναντι από την Μυρτώ

Νέα πρόσωπα που ενδεχομένως να έμειναν το μοιραίο βράδυ στο ίδιο κατάλυμα που άφησε την τελευταία της πνοή η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, αναζητούν οι αστυνομικοί.

Ο πατέρας της 19χρονης, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της κόρης του, μίλησε στο ΕΡΤnews, υποστηρίζοντας ότι «αυτή η υπόθεση αν διερευνηθεί είναι τόσο μεγάλη, τόσο πολύ κακά αυτά τα άτομα… Έχει βάθος πολύ αυτή η ιστορία». Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα των τριών κατηγορουμένων από 1η Μαρτίου – 14 Απρίλιου, οι αστυνομικοί αναζητούν πρόσωπα, διαδρομές αλλά και επαφές των εμπλεκόμενων προσώπων.

«Πρέπει να υπάρξει διερεύνηση σε βάθος και πιθανότατα να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο δωμάτιο «11» του ξενοδοχείου, που ήταν ακριβώς απέναντι από αυτό της Μυρτώς, εκτός από τον 22χρονο κατηγορούμενο, φέρεται να έμεινε και μια 18χρονη, ενώ στο δωμάτιο «15», φέρεται πως έμεινε και συγγενής της 18χρονης. Στοιχεία που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν οι αρχές.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος φέρεται μάλιστα να έχει υποστηρίξει ότι το ξενοδοχείο ήταν κλειστό και ότι το άνοιξε μόνο για τη συγκεκριμένη παρέα.

Τι λέει ο 66χρονος για τις συνομιλίες με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη 19χρονη Μυρτώ και συνομιλούσε μαζί της, μιλάει στο Mega μετά τον τραγικό θάνατο της.

Ο ίδιος, που προσήλθε στο τμήμα αυτοβούλως προκειμένου να καταθέσει όσα γνώριζε, αναφέρει: «έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν. Στις 15 του μηνός την πρώτη φορά και στις 16 μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου».

Σε ό,τι αφορά την ομαδική συνομιλία λέει: «Εκεί για πρώτη φορά με κάλεσε ο Ο….(σ.σ. ο 23χρονος) και είχε συνακρόαση με την εκλίπουσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια είπαμε. Τι κάνεις; Πως είσαι; Καλά, ευχαριστω. Που θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω που να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βίντεο κληση».

Αναφορικά με τις συνομιλίες που είχε με την Μυρτώ είπε: «έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη με την εκλίπουσα. Του στυλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Τυπικά πράγματα, όχι τίποτα ιδιαίτερο.

Το μοιραίο βράδυ, 23:38, με πήρε βίντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά έξω από ενα φαρμακείο ή τράπεζα σε όχι καλή κατάασταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και εφύγε και ότι θα μείνει στα παγκάκια και ότι το έχει ξανακάνει και ότι δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι, υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχει κάπου να πας σε μια φίλη σου, ξέρω γω, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν μου είπε.

Λόιπόν κοιτα να δεις, της λέω. Δώσε μου ένα ΙΒΑΝ να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δώματιο, να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και ένα τζιν ΄’η κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει ΙΒΑΝ. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο κα;ι αυτό το κατέθεσα στην ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μουέ στειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει. Αυτά έγιναν.

Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04:04 νομίζω, με παίρνει βίντεοκλήση από ένα δωμάτιο οπού είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι ένταξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω άνοιξε η πόρτα, ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε “ααα ο… Δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι. Δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Ετσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα».