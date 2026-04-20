Αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο Τεμπονέρα για την έξαρση της ακροδεξίας στην Πάτρα

Αντιφασιστική συγκέντρωση διοργανώνει την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 19:00, στο Σχολικό Συγκρότημα Τεμπονέρα η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία εθνικιστικών ομάδων στην Πάτρα.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί η αυξημένη δραστηριότητα εθνικιστικών ομάδων στην πόλη, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εμφανίζονται τις βραδινές ώρες σε κεντρικές συνοικίες γράφοντας συνθήματα.

Όπως επισήμανε, στο thebest.gr ο Νίκος Παπαγεωργίου από την Κίνηση, το φαινόμενο έχει ενταθεί αισθητά το τελευταίο εξάμηνο. «Γεμίζουν τους τοίχους με συνθήματα και ό,τι είναι αντίθετο στις αντιλήψεις τους βανδαλίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια σειρά περιστατικών που καταγράφονται στην πόλη.

Ανάμεσά τους, το σβήσιμο με μαύρη μπογιά του ονόματος του Νίκου Τεμπονέρα στο μνημείο του, καθώς και βανδαλισμοί με αγκυλωτούς σταυρούς στον χώρο του άδειου εργοστασίου Λαδόπουλου. «Η απορία είναι για ποιον λόγο, αφού κανείς δεν τα βλέπει εκεί, μάλλον τους ενοχλεί ακόμα και το ότι εκεί πέρασαν και έζησαν χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια», σημείωσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει η Κίνηση για την επέκταση της δράσης αυτής σε σχολεία και γειτονιές, σε μια, όπως την χαρακτήρισε ο Παπαγεωργίου, «προσπάθεια προσέγγισης νέου κόσμου».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της, η Κίνηση αναφερει: "Το τελευταίο χρονικό διάστημα, διάφορες εθνικιστικές γκρούπες επιχειρούν να διεκδικήσουν χώρο στην πόλη της Πάτρας και να ανασυγκροτηθούν, βγαίνοντας αργά το βράδυ να γράψουν συνθήματα σε κεντρικές γειτονιές της πόλης. Μετά τον βανδαλισμό στην προσωπογραφία του δολοφονημένου από μπάτσους Β. Μάγγου, οι θρασύδειλοι φασίστες στοχοποίησαν και το μνημείο του δολοφονημένου αγωνιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, από παρακρατικούς τραμπούκους της τοπικής ΟΝΝΕΔ. Ωστόσο τόσο η γειτονιά, όσο και άλλοι αγωνιστές επίδειξαν άμεσα αντιφασιστικά αντανακλαστικά, επαναφέροντας το"