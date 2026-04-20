Ιόνια Οδός: Πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα- Είπε πως μπερδεύτηκε- ΒΙΝΤΕΟ

Από το 5ο χιλιόμετρο της Αντιρρίου - Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο
Βίντεο κατέγραψε οδηγό στην Ιόνια Οδό να κινείται για 6,5 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα οδηγώντας στην αριστερή λωρίδα.
Ο… απρόσεκτος οδηγός πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, άλλος οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές που διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας.
Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως… μπερδεύτηκε.
