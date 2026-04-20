«Κυνηγοί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα και επιτέθηκαν σε αστυνομικό

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την ομάδα αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, μέσα από πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο MEGA.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η ομάδα φαίνεται πως επέκτεινε τη δράση της και στην Αθήνα, με θύμα αυτή τη φορά έναν αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη, όταν ο αστυνομικός δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από νεαρούς ενώ κατευθυνόταν σε περίπτερο. Μετά τον ξυλοδαρμό, μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ συντηρούσε επί μήνες διαδικτυακή επικοινωνία με ανήλικη κοπέλα, η οποία περιελάμβανε και ανταλλαγή φωτογραφιών.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων».

Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.