Επιμελητήριο Αχαΐας – Agro Food & Drink Patras Expo: «Στόχος μας ένας θεσμός με διεθνές αποτύπωμα»

Συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση της «Agro Food & Drink Patras Expo 2026» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 20-4 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στο παλιό λιμάνι της Πάτρας το τριήμερο 5, 6 και 7 Ιουνίου.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αναδείχθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παρουσιάστηκε το νέο εκθεσιακό εγχείρημα που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή.

Patras Expo: Ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο

Όπως επισημάνθηκε, η "Agro Food & Drink Patras Expo 2026" είναι μια νέα εκθεσιακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης για τις επιχειρήσεις. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την καθιέρωση ενός ευρύτερου εκθεσιακού θεσμού στην περιοχή, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, αλλά και της καινοτομίας και των υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνέργειες και στη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Μία διοίκηση με κοινό στόχο

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, υπογράμμισε ότι η σημερινή διοίκηση αποτελείται από εκπροσώπους τεσσάρων διαφορετικών παρατάξεων, οι οποίοι κατάφεραν να συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα και έναν κοινό στόχο. Αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο θητείας, έκανε λόγο για μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η διοίκηση αποτελείται από ανθρώπους της αγοράς, που προέρχονται από κάθε γωνιά της Αχαΐας και καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.

Δράσεις και παρεμβάσεις με αποτύπωμα

Ο κ. Λουλούδης παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές δράσεις της διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία νέων υπηρεσιών και εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενεργοποίηση των τμημάτων του Επιμελητηρίου, η δημιουργία Γραφείου Διαμεσολάβησης και Ενημέρωσης, καθώς και η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνεργασίες με φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των μελών. Στον τομέα της αγροδιατροφής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στάθηκε στην ενεργοποίηση του Αγροτικού Τμήματος και στην προώθηση της πιστοποίησης του Αχαϊκού Ελαιολάδου ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), μια διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

Στήριξη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας χαρακτήρισε τη διοργάνωση ως ένα νέο εγχείρημα με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού θεσμού για τον πρωτογενή τομέα στην Αχαΐα. Τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει ενεργά την προσπάθεια, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο για την υλοποίηση της έκθεσης όσο και για τις παράλληλες δράσεις.

Όπως υπογράμμισε, η περιοχή διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, ενώ επεσήμανε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, υπογράμμισε ότι η έκθεση αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη της Πάτρας και της Αχαΐας, με στόχο τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εξωστρέφεια. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η διοργάνωση μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή έκθεση, προωθώντας τα τοπικά προϊόντα σε νέες αγορές.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα να συμμετάσχουν ενεργά, τονίζοντας ότι η συμμετοχή αποτελεί τη βασική δύναμη της έκθεσης. Όπως ανέφερε, ήδη τα πρώτα στοιχεία συμμετοχής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με στόχο την πλήρη κάλυψη των 2.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη δημιουργίας μόνιμου εκθεσιακού χώρου στην Πάτρα, με τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου να τονίζουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα ξεκινήσει διάλογος με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του στόχου αυτού.

Νέα πορεία για το Επιμελητήριο

Ο Β’ Αντιπρόεδρος, Τάκης Βασιλείου έκανε λόγο για μια νέα δυναμική πορεία του Επιμελητηρίου, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στη στήριξη των επιχειρηματιών, ενώ ο επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα, Γιώργος Παπαχριστόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της έκθεσης για την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου και τη μετάβαση των παραγωγών σε ένα πιο σύγχρονο, επιχειρηματικό μοντέλο.

*Το Επιμελητήριο Αχαΐας επιλέγει να λειτουργεί με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια. Η «Patras Expo» αποτελεί μια πρωτοβουλία που ενσαρκώνει αυτή τη στρατηγική, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε το Υπουργείο για την αιγίδα, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη συνδιοργάνωση, καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη στήριξη της προσπάθειας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία καλούνται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη και καθιέρωση του νέου θεσμού.