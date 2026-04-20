Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο ΙΧ του πραγματογμώνα Δημήτρη Καρώνη

Ο καθηγητής είχε παρκάρει το αυτοκίνητο του μέσα στην πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου
Στόχος εμπρησμού έγινε ο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη στην περιοχή του Ζωγράφου.
Ο πραγματογνώμονας της τραγωδίας των Τεμπών, Δημήτρης Καρώνης, είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του μέσα στην πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου όταν δέχτηκε την εμπρηστική επίθεση, με τους αγνώστους να φαίνεται ότι το περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό και να του έβαλαν φωτιά.
Στην έκθεσή του ο καθηγητής, είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των τρένων στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες η κρατική ασφάλεια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr