Ομιλία με θέμα: «Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικού ορόσημου στην Ελληνική Επανάσταση»

«Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικού ορόσημου στην Ελληνική Επανάσταση». Αυτό είναι το θέμα εκδήλωσης - ομιλίας που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στη γειτονική Ναύπακτο.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εορτασμών της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου, ο Δήμος Ναυπακτίας διοργανώνει ομιλία με θέμα: «Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικό ορόσημο στην Ελληνική Επανάσταση». Ομιλητής θα είναι ο Ανώτερος Στρατηγικός Αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενεύης (GCSP) και ιστορικός, κ. Κωνσταντίνος Θ. Λαμπρόπουλος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 20:00, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Η συγκεκριμένη ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, οι οποίες τιμούν ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της τοπικής και εθνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία της Ναυπάκτου κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 24 έως 26 Απριλίου 2026, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, το Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και τον Σύλλογο Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Βιογραφικό κ. Κωνσταντίνου Θ. Λαμπρόπουλου:

Στη Γενεύη, αποτελεί διευθυντικό στέλεχος της ερευνητικής ομάδας που ερευνά την εξέλιξη της διεξαγωγής του Πολέμου και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Αποτελεί επίσης στέλεχος της ερευνητικής ομάδας του GCSP Strategic Anticipation Foresight & Wargaming συνεργαζόμενη με το RAND Corporation. Το 2015 έλαβε επ’ αριστεία από το Geneva Centre, το Global Fellowship Award στο πλαίσιο του Global Fellowship Initiative για έρευνα σχετικά με τον υβριδικό πόλεμο και τις στρατηγικές επιλογές αντιμετώπισης στο πλαίσιο εξέλιξης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μετεκπαιδεύθηκε στις στρατηγικές σπουδές και στις σπουδές Πολέμου (War Studies) στο King’s College London του πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε την Αμερικανική Υψηλή Στρατηγική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή της Μεσογείου στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Executive Education), φοίτησε το 2013-2014 στο European University Institute στη Φλωρεντία για ζητήματα Ευρωπαϊκής Άμυνας και Σχέσεις Ε.Ε-ΗΠΑ και Ε.Ε -Κίνας. Εκπαιδεύθηκε σε Policy Analysis στο Joint Course του GCSP και του RAND Corporation το 2016. Εκπαιδεύθηκε σε Military Operational Research και Military Operations Planning στο Cranfield University με ειδικό reccommendation ως αριστούχος του GCSP Flagship Course το 2017.

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αναφορικά με την Αμερικανική Εξωτερική πολιτική στον Ειρηνικό και την Μέση Ανατολή, τα δόγματα Ομπάμα και Τραμπ και την υψηλή στρατηγική της Κίνας στο πλαίσιο του Νέου Δρόμου του Μεταξιού. Είναι τακτικός αρθρογράφος στο περιοδικό της ΣΕΕΘΑ, Εθνικές Επάλξεις. Είναι μέλος του Ελληνο-αμερικανικού Ινστιτούτου (American‐Hellenic Institute) στη Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, μέλος της AHEPA, ενώ αποτελεί μέλος σημαντικών ερευνητικών κέντρων στις σπουδές Ασφάλειας στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το International Institute for Strategic Studies, το Royal UnitedServices Institute for Defence Studies, το US Naval Institute, το Chatham House και το Rand Corporation.

Στο μεταξύ ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας σε μήνυμα του για την ιστορική Επέτειο της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου αναφέρει τα εξής:

"Εκατόν ενενήντα επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη τη λαμπρή ημέρα της 18ης Απριλίου 1829, όταν η ελληνική σημαία κυμάτισε περήφανα στο Ιτς Καλέ, τον υψηλότερο προμαχώνα του Κάστρου μας. Εκείνη η στιγμή δεν σηματοδότησε απλώς την απελευθέρωση μιας πόλης· σφράγισε την ολοκλήρωση ενός αγώνα που άλλαξε την ιστορία της Στερεάς Ελλάδας και έδωσε πνοή στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Δεν ήταν τυχαία η βαρύτητα που απέδωσε σε εκείνη την ημέρα ολόκληρη η τότε ηγεσία του έθνους. Ο Σπυρίδων Τρικούπης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η άλωσις της Ναυπάκτου εστερέωσε τον αγώνα κατά την Στερεάν Ελλάδα», συμπληρώνοντας πως «η ελευθέρωσις της Ναυπάκτου προετοίμασεν την του Μεσολογγίου». Η πόλη μας, κλειδί του Κορινθιακού και της Δυτικής Ελλάδας, δεν ελευθερώθηκε απλώς· ελευθέρωσε.

Σήμερα, 197 χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που έπεσαν και εκείνους που επέζησαν για να παραδώσουν ελεύθερη πατρίδα. Τιμούμε εξίσου και κάθε ανώνυμο κάτοικο της Ναυπακτίας, που με τη σιωπηλή αντοχή του κράτησε ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας μέσα στα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς.

Σε μία εποχή που η καθημερινότητα δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και η συλλογική μνήμη υποχωρεί μπροστά στην ταχύτητα των καιρών, η επέτειος της 18ης Απριλίου μάς υπενθυμίζει ότι οι σπουδαίες κατακτήσεις γεννιούνται μόνο μέσα από την ενότητα. Η Ναύπακτος απελευθερώθηκε επειδή οι αγωνιστές της στάθηκαν «μαζί». Το ίδιο «μαζί» χρειαζόμαστε και σήμερα. Σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, σε κάθε προσπάθεια που αναλαμβάνουμε, σε κάθε βήμα προς το μέλλον που οραματιζόμαστε για τον τόπο μας!

Τα τελευταία χρόνια, τιμούμε την ξεχωριστή αυτή επέτειο με τις δέουσες εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού, οι οποίες φέτος λαμβάνουν χώρα στις 24-26 Απριλίου. Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!

Χρόνια πολλά στην πόλη μας!

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ναυπάκτιες και όλους τους Ναυπακτίους!".