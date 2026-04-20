Κέντρο Εριφύλη: Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την έμφυλη βία στη Δυτική Ελλάδα - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια περίοδο που η έμφυλη βία επανερχόταν με ολοένα και πιο ανησυχητικό τρόπο στο δημόσιο προσκήνιο, αναδείχθηκε η ανάγκη για γνώση, τεκμηρίωση, πρόληψη και αποτελεσματική θεσμική ανταπόκριση.

Το Κέντρο Εριφύλη διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Παρατηρητήριο παρακολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών & διεθνών πολιτικών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ δόθηκε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός ουσιαστικού χώρου ανταλλαγής εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων, με βάση τα δεδομένα της έρευνας και τη γνώση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες και πιθανά επόμενα βήματα για την ενίσχυση της πρόληψης, της προστασίας και της διατομεακής συνεργασίας.

Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου. Η Νίκη Γεωργιάδου ανέλυσε τις μορφές της έμφυλης βίας και τις πολυεπίπεδες προσεγγίσεις αντιμετώπισής της. Η Σταυρούλα Κορδέλλα παρουσίασε τα βασικά ευρήματα και τις συστάσεις του έργου για τη Δυτική Ελλάδα. Η Λέττα Ζάγκλα αναφέρθηκε στον ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στην πρώτη γραμμή, ενώ ο Βασίλης Μάρκου εστίασε στα θεσμικά εργαλεία διαχείρισης σχετικών υποθέσεων και στις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν τοποθετήσεις φορέων και συζήτηση με το κοινό, όπου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος γύρω από τις προκλήσεις και τις ανάγκες της περιοχής.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Prevent, με φορέα υλοποίησης την Equal Society και εταίρο το Κέντρο Εριφύλη. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 2,3 εκατομμύρια ευρώ.