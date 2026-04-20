Ημερίδα στην Κάτω Αχαΐα με θέμα: «Σχέσεις online: Διατηρώντας τα παιδιά συνδεδεμένα με τη ζωή»

Ημερίδα για γονείς παιδιών και εφήβων, εκπαιδευτικούς και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί, πρόκειται να υλοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 18:30 στην Κάτω Αχαΐα με θέμα: «Σχέσεις online: Διατηρώντας τα παιδιά συνδεδεμένα με τη ζωή».

Η Ημερίδα υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας, την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.).

Ολοένα και αυξάνονται οι φωνές που μιλούν για σοβαρές επιπτώσεις από την πολύωρη έκθεση των παιδιών στις οθόνες στην σωματική, συναισθηματική αλλά και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ανήσυχοι τα παιδιά να χάνουν πολύτιμο χρόνο αλλά και τον προσανατολισμό τους στην ζωή, εξαιτίας των πολλών ωρών που αφιερώνουν καθημερινά στο Διαδίκτυο, την ίδια στιγμή που η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη προστασίας και λήψης μέτρων.

Σε αυτό το πλαίσιο στην Ημερίδα θα δοθεί έμφαση μέσα από τις ομιλίες στην κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο οι συσκευές και οι εφαρμογές προκαλούν εξάρτηση, στην ανάγκη οι γονείς να θέσουν όρια, σε πρακτικούς τρόπους γονικού ελέγχου αλλά και στην ενδυνάμωση της σχέσης στην οικογένεια ως απάντηση στην απομόνωση των οθονών.

Ομιλητές θα είναι ο κ. Κώστας Τσιάρας – Εκπαιδευτικός ΠΕ86, MSc Επιστήμες της Αγωγής και η κα Θωμαΐς Σταύρου – Κοινωνική Λειτουργός MSc του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας Καλλίπολις, ενώ την Ημερίδα θα συντονίσουν η Γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δυτικής Αχαΐας κα Πηνελόπη Κουτσογιαννοπούλου και η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Καλλίπολις κα Γιάννα Ζορμπά - Κοινωνική Λειτουργός MSc.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη και ο χώρος υλοποίησης θα είναι η αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας.