Πάτρα- Δημοτικό Συμβούλιο: Εγκρίθηκε το Ψήφισμα ενάντια του προσχεδίου νόμου για Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜεΑ

Το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στο προσχέδιο της νέας διάταξης νόμου για τους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026, ζητώντας εδώ και τώρα αναβάθμιση των κοινωνικών δομών, μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους στους Δήμους.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Καταγγέλλουμε τον απαράδεκτο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα στους δημόσιους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ, και για τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές, όπως αυτός αποτυπώνεται στο προσχέδιο διάταξης νόμου με τον τίτλο "Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών".

Η προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher, η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών και η δημιουργία ενός πανελλαδικού "μητρώου" εργαζομένων ορισμένου χρόνου οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν για χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια της πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά που διατήρησαν και ενίσχυσαν το καθεστώς υποχρηματοδότησης και εξάρτησης αυτών των δομών από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και γενικά τα παιδιά, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και εκτοξεύει στα 7 δισ. ευρώ τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, τσεκουρώνει τις δαπάνες για ζωτικές ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και ανοίγει τον δρόμο συνολικά για τις κοινωνικές δομές.

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η διάταξη νόμου.

Μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου μας διεκδικούμε:

§ Καμία απόλυση εργαζομένου, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση της διάταξης Βορίδη.

§ Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών, κατάργηση του καθεστώτος των voucher και της επιχειρηματικής λειτουργίας.

§ Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαρτώνται από "κουπόνια". Ολόπλευρη στήριξη στις οικογένειές τους.