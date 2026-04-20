Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας για την απόρριψη της μείωσης δημοτικών τελών για φοιτητές

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων να απορρίψει την πρόταση για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τους φοιτητές προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που πλήττει άμεσα τη φοιτητική κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: "Η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων να καταψηφίσει την πρόταση για 50% μείωση των δημοτικών τελών για τους φοιτητές αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή σε βάρος της φοιτητικής κοινότητας.

Την ώρα που όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στήριξαν ένα δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα, η δημοτική αρχή επέλεξε να το απορρίψει, αποδεικνύοντας ότι οι ανάγκες των φοιτητών δεν αποτελούν προτεραιότητα.

Ακόμα πιο προκλητική είναι η προσπάθεια απαξίωσης του αιτήματος, με τον Δήμαρχο να το χαρακτηρίζει «προεκλογικό».

Η πραγματικότητα όμως τον διαψεύδει: η πρόταση είχε κατατεθεί ήδη εδώ και έναν μήνα, ενώ οι φοιτητικές εκλογές αποτελούν μια σταθερή, ετήσια διαδικασία. Το επιχείρημα αυτό δεν στέκει και δεν μπορεί να κρύψει την πολιτική επιλογή της απόρριψης.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος επέλεξε να επιτεθεί στους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών, φτάνοντας στο σημείο να τους χαρακτηρίσει «κουτοπόνηρους».

Μια στάση που δεν συνάδει ούτε με τον θεσμικό του ρόλο, ούτε με τον σεβασμό που οφείλει να δείχνει στη φοιτητική κοινότητα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η δημοτική αρχή επιλέγει να καλεί σε κινητοποιήσεις για την αύξηση του εισιτηρίου του αστικού ΚΤΕΛ, την ίδια ώρα που απορρίπτει ένα μέτρο που θα μπορούσε να ελαφρύνει άμεσα τους φοιτητές, σε αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Δήμαρχος Πατρέων λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της Πανσπουδαστικής, βάζοντας κομματικές σκοπιμότητες πάνω από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών.

Δεν είναι η πρώτη φορά.

Ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη αρνηθεί να στηρίξει την επιδότηση της φοιτητικής κάρτας, με την Περιφέρεια να δίνει τότε λύση.

Σήμερα επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: άρνηση σε κάθε ουσιαστική παρέμβαση που μειώνει το κόστος ζωής των φοιτητών.

Η ΠΑΣΠ αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να φέρνει στο τραπέζι ρεαλιστικές, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Όμως, αυτές οι λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και πραγματική πολιτική βούληση.

Η σημερινή στάση της δημοτικής αρχής δείχνει το αντίθετο".