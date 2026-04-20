Πάτρα: Γορτύνιοι και Κρήτες την Κυριακή του Θωμά 19.4 στον Ιερό Ναό Παντανάσσης

Την Κυριακὴ του Θωμά 19 Απριλίου 2026,, τελέστηκε Αρχιερατικὸ Συλλείτουργο, στον μεγαλοπρεπή και ιστορικὸ Ιερό Ναὸ Παντανάσσης της Πάτρας, προεξάρχοντος του προσκεκλημένου, σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, ο οποίος κήρυξε και το Θείο λόγο και του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Οἱ Γορτύνιοι τῶν Πατρῶν, ἑόρτασαν & τίμησαν την Ἱερὰ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴν παρουσία τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Γορτυνίων κ. Γεωργίας Καραλή, τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Μελῶν του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων, ἐπίσης ἑόρτασε στόν ἴδιο Ἱερό Ναό τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Δημητρίου του ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντος. Ἐκκλησιάστηκαν ὁ Πρόεδρος του συλλόγου κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος καθώς και Μέλη του Συλλόγου των Αρκάδων.

Ἐπίσης ἡ Ἕνωσις τῶν ἐν Πάτραις Κυπρίων, τίμησε τοὺς Ἥρωες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ κατοχή. Τοὺς Ἥρωες τῆς Ε.Ο.Κ.Α οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος τους καὶ τὴν ἕνωσή τους μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Τὸ «παρὼν» ἔδωσαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως τῶν ἐν Πάτραις Κυπρίων κ. Εὐάγγελος Πολυβίου καὶ πλῆθος τῶν Κυπρίων ποὺ ζοῦν καὶ προοδεύουν στὴν πόλη τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, μὲ γλαφυρότητα καὶ θεολογικὸ βάθος ἀναφερθεὶς στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ καὶ στὴν ὁμολογία του καὶ στὸν Ἅγιο Ἐθνοϊερομάρτυρα Γρηγόριο τὸν Ε’, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν ἐκ Δημητσάνης, ὁ ὁποῖος προσεφέρθη ὡς ἐθελόθυτον θῦμα, ὑπέρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀπαγχονισθείς, ἀνήμερα τὸ Πάσχα τοῦ 1821, ὑπὸ τῶν Τούρκων, στὴν κεντρικὴ πύλη τοῦ Πατριαρχείου.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρο καὶ στὴν συνέχεια μίλησε συγκινητικὰ γιὰ τὰ Ἱερὰ Σφάγια τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους, Γορτυνίους Ἀρκάδες γενικὰ καὶ Κυπρίους, ἀναφερθεὶς συγκριτικὰ στοὺς Ἐθνοϊερομάρτυρας Γρηγόριο τὸν Ε’ καὶ Κυπριανὸ Κύπρου, τοὺς Νεομάρτυρας Πολύδωρον τὸν ἐκ Λευκωσίας καὶ Νεομάρτυρα Δημήτριον τὸν ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κοινὸ πνευματικό, τὸν Ἅγιο Μακάριο τὸν Νοταρᾶ, Ἐπίσκοπον Κορίνθου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α καὶ ἑστίασε στὶς ἡρωικὲς μορφές, ὅπως τοῦ Γρηγορίου Αὐξεντίου καὶ τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ἀναγνώσας κείμενα ποὺ προκάλεσαν βαθύτατη συγκίνηση στὸ πυκνὸ Ἐκκλησίασμα.

Μετὰ το πέρας της Θείας Λειτουργίας όπου έγινε και αρτοκλασία, σχηματίστηκε λιτανευτικὴ πομπὴ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’, ἡ ὁποία κατέληξε ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, στην πλατεία μπροστά από το ναό της Παντάνασσας όπου ἀνεπέμφη δέηση, κατετέθησαν στέφανοι καὶ ἐψάλη ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος.

*Τὴν Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αχαιός Υφυπουργὸς Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσων Φωτήλας. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Ἀναπληρωτὴς Περιφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Α. Ζαΐμης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, Πολιτευτές, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλῆθος Λαοῦ.