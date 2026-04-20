Τραυματίας με εγκαύματα σε εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου

Με εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 50χρονος,μετά από εργατικό ατύχημα, γύρω στη 1 το μεσημέρι σε εταιρεία, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο μετέβησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.

Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω φροντίδα.