Τραυματίας με εγκαύματα σε εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου

Ο 50χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης
Με εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 50χρονος,μετά από εργατικό ατύχημα, γύρω στη 1 το μεσημέρι σε εταιρεία, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο μετέβησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.
Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε.
Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω φροντίδα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr