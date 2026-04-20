Η Αιγιάλεια στο επίκεντρο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της περιοχής, το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αιγιάλεια την Κυριακή, σε μια ουσιαστική επίσκεψη με πλούσιο πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Πρόεδρος του ICC Ελλάς, κ. Πέτρος Δούκας, συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργάτες του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές επαφές με θεσμικούς φορείς και επιχειρηματίες της περιοχής, με επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη των δυνατοτήτων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Η αντιπροσωπεία του ICC Ελλάς έγινε δεκτή από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Θεόδωρο Λουλούδη, τον Β’ αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Τάκη Βασιλείου, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής κ. Γιώργο Σακελλαρόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Μπομποτσιάρη και κ. Βάσο Μποδιώτη, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τα μέλη της αποστολής παρευρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Παραλία Πλατάνου, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο, ενώ ακολούθησαν επισκέψεις και επαφές με την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, με επίσκεψη στο οινοποιείο «Τετράμυθος» στην περιοχή της Άνω Διακοπτού, όπου παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα και η εξαγωγική προοπτική των τοπικών προϊόντων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σύλλογο Φίλων Οδοντωτού, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής και την αξιοποίηση του ιστορικού σιδηροδρομικού μέσου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γεύμα εργασίας, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τις προοπτικές ανάπτυξης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τις δυνατότητες διεθνούς δικτύωσης μέσω του ICC.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να ενισχύει ενεργά τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με διεθνείς οργανισμούς και αγορές, προωθώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας.