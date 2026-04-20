Έφυγε από τη ζωή στα 57 του, ο Αμερικανός ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν-Patrick Muldoon

Ο Πάτρικ Μαλντούν (Patrick Muldoon), γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές «Days of Our Lives» και «Melrose Place» έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 σε ηλικία 57 ετών. Είχε γεννηθεί στις 27.9.1968 στο San Pedro της Καλιφόρνια.

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς την Κυριακή 19-4, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο Variety.

Από το 1992 έως το 1995, ο Μαλντούν υπήρξε ο πρώτος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Austin Reed στην καθημερινή σειρά «Days of Our Lives», έναν ρόλο στον οποίο επέστρεψε ξανά τη διετία 2011-2012.

Το 1991 είχε εμφανιστεί στην επιτυχημένη νεανική σειρά «Saved by the Bell» στον ρόλο του Jeffrey Hunter, ενώ από το 1995 έως το 1996 πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Melrose Place», ενσαρκώνοντας τον «κακό» Richard Hart.

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε το 1997 με τον ρόλο του Zander Barcalow στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers», σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν (Paul Verhoeven).

Ως παραγωγός, ο Μαλντούν δραστηριοποιήθηκε μέσω της εταιρείας του Storyboard Productions, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe» και «Riff Raff». Είχε επίσης αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας «Kockroach» με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).

Μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, είχε γράψει σε ανάρτηση του στο Instagram: «Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό έργο, το “KOCKROACH”, σε σκηνοθεσία Ματ Ρος και με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον, Ζαζί Μπιτς και Άλεκ Μπάλντουιν. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία».

Ο Muldoon ήταν γιος του δικηγόρου William Patrick Muldoon II και της Deanna Muldoon - Petrov. Είχε ρίζες καταγωγής από την Ιρλανδία από την πλευρά του πατέρα του και από την Κροατία από την πλευρά της μητέρας του.

Είχε αποφοιτήσει το 1991 από το πανεπιστήμιο University of Southern California, και όπως προείπαμε, υποδύθηκε στο ξεκίνημα του, τον Austin Reed στην δημοφιλή σαπουνόπερα "Days of Our Lives-Μέρες Αγάπης", το διάστημα 1992 με 1995 & ξανά από τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Ιούλιο 2012. Επεισόδια της συγκεκριμένης σειράς είχαν μεταδοθεί και στη χώρα μας στο Mega Channel, κατόπιν στο Star και στη ΝΕΤ.

Στον κινηματογράφο είχε παίξει και στην περιπέτεια τρόμου "Αράχνες" το 2013 σε σκηνοθεσία Tibor Takács & στο περιπέτειώδες θρίλερ "Deadlock" το 2021 σε σκηνοθεσία Jared Cohn, όπου έπαιξε πλάι στον Bruce Willis.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ