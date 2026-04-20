Τραμπ: Θα υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν “σήμερα” στο Πακιστάν - Είμαι πρόθυμος να συναντήσω τους ηγέτες τους

Τις δηλώσεις αυτές έκανε σε δημοσιογράφο του Fox News.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ενώ, παράλληλα, σημείωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες εάν επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump tells Maria ‘deal will be signed tonight’ as tensions explode in Strait of Hormuz <a href="https://t.co/xsg8JZcdGJ">https://t.co/xsg8JZcdGJ</a> <a href="https://twitter.com/MorningsMaria?ref_src=twsrc%5Etfw">@MorningsMaria</a> <a href="https://twitter.com/FoxBusiness?ref_src=twsrc%5Etfw">@FoxBusiness</a></p>— Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) <a href="https://twitter.com/MariaBartiromo/status/2046228071406014936?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παράλληλα, ο Τραμπ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι δεν θα συμμετάσχει στον τελευταίο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, δηλώνοντας ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες εάν επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

«Υποτίθεται ότι θα έχουμε τις συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε μια σύντομη συνέντευξη στη New York Post, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες για το αν οι διαπραγματεύσεις θα καταρρεύσουν. «Οπότε θα υπέθετα ότι σε αυτό το σημείο κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ έχουν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να προετοιμάσουν τις συναντήσεις. «Κατευθύνονται εκεί τώρα», είπε ο Τραμπ. «Θα είναι εκεί απόψε, ώρα Ισλαμαμπάντ». Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την επείγουσα φύση των συνομιλιών, οι οποίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους δω προσωπικά».

Στην καρδιά των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Τραμπ, βρίσκεται μία αδιαπραγμάτευτη απαίτηση: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», είπε. «Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εάν συμμορφωθεί. «Κατά τα άλλα, είναι μια υπέροχη χώρα — πραγματικά θα μπορούσε να είναι», δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Τεχεράνη αν αρνηθεί να συμμορφωθεί ή αν καταρρεύσουν οι συνομιλίες, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει η προθεσμία της εκεχειρίας.

«Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα κλιμακώσουν τα μέτρα, όπως η κατάσχεση περισσότερων πλοίων που συνδέονται με το Ιράν. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα είναι όμορφο».

«Nα αξιοποιηθεί κάθε διπλωματική οδός», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι «ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και, ενώ στεκόμαστε σταθεροί απέναντι στις απειλές, κάθε λογική και διπλωματική οδός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των εντάσεων».

Σε δηλώσεις του σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι Ιρανοί «πρέπει να ενημερώνονται για τις πραγματικότητες της χώρας» και ότι «η παροχή ανακριβών πληροφοριών ή μη ρεαλιστικών υποσχέσεων όχι μόνο δεν βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά υπονομεύει και την εμπιστοσύνη του κοινού».

«Τόσο τα επιτεύγματα όσο και οι προκλήσεις πρέπει να μοιράζονται με ειλικρίνεια με το κοινό», είπε ο Πεζεσκιάν.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει σχέδια» να συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών.

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη

Εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, δήλωσε σήμερα στο Reuters μία πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις Ηνωμένες Πολιτείες Γιεχιέλ Λέιτερ προσέθεσε η πηγή.

Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη η 10ήμερη εκεχειρία.

Νωρίτερα στη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είχαν αναφερθεί σήμερα αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.