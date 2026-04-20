Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου

Ανακοπή υπέστη μια γυναίκα μέσα σε κατάστημα στη Ρήγα Φεραίου, στην πλατείας Όλγας.

Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο. Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.