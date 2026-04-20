Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22-4-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛ. ΜΕΡΜΕΛΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΘΗ χήρα ΔΗΜ. ΔΟΥΒΡΗ,

ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ



Την πολυαγαπημένη μας Μητέρα, Γιαγιά

{ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΒΕ}

~•ΕΤΩΝ: 91•~

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 21/4/2026 & ώρα 11:00 π.μ. στον ιερό ναό αγίων Αγγέλων (Α') δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :

Αθηνά Σερβέ,

Νεκτάριος & Μαρίνα Σερβέ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Αλέκος Βελίγκος, Κωνσταντίνος Βελίγκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αικατερίνη, Γεώργιος, Ανδρέας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

Τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141 · 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6989 069 382 • 24ωρη εξυπηρέτηση.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΛ. ΚΙΤΣΑΝΟ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 21-4-2026 & ώρα 16.00 μ.μ. στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 15.30 μ.μ.

Η σύζυγος: Αναστασία

Τα τέκνα: Παναγιώτα & Μιχάλης Παπούλιας, Παρασκευή Δημοπούλου, Χρήστος & Χαρίκλεια Δημοπούλου

Τα εγγόνια: Βασιλική, Θεόδωρος, Ελένη, Ελένη, Αναστασία, Ζωή

Η δισέγγονη: Αμαρυλλίς

Τα αδέλφια

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος

Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598

Διανυκτερεύει, Email: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : AIMΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΗ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΟΜΑΡΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 89

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 5 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

