Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛ. ΜΕΡΜΕΛΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΘΗ χήρα ΔΗΜ. ΔΟΥΒΡΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας Μητέρα, Γιαγιά
{ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΒΕ}
~•ΕΤΩΝ: 91•~
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 21/4/2026 & ώρα 11:00 π.μ. στον ιερό ναό αγίων Αγγέλων (Α') δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :
Αθηνά Σερβέ,
Νεκτάριος & Μαρίνα Σερβέ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Αλέκος Βελίγκος, Κωνσταντίνος Βελίγκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Αικατερίνη, Γεώργιος, Ανδρέας
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141 · 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6989 069 382 • 24ωρη εξυπηρέτηση.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΛ. ΚΙΤΣΑΝΟ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 21-4-2026 & ώρα 16.00 μ.μ. στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 15.30 μ.μ.
Η σύζυγος: Αναστασία
Τα τέκνα: Παναγιώτα & Μιχάλης Παπούλιας, Παρασκευή Δημοπούλου, Χρήστος & Χαρίκλεια Δημοπούλου
Τα εγγόνια: Βασιλική, Θεόδωρος, Ελένη, Ελένη, Αναστασία, Ζωή
Η δισέγγονη: Αμαρυλλίς
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, Email: [email protected]
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : AIMΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΚΟΛΦΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΟΜΑΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 89
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 5 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
