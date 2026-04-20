Χαϊδάρι: Με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη μαθήτρια - «Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» λέει καθηγήτρια

Eπειγόντως στο χειρουργείο του νοσκομείου «Αγία Σοφία» με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα μεταφέρθηκε η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαιδαρίου, μίλησε το Live News, δίνοντας λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Πιο συγκεκριμένα, η καθηγήτρια ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μη κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γράφειο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν.

Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα»

Μάλιστα, συμφωνα με το Live News που συνομίλησε με την μητέρα, το σχολείο της τηλεφώνησε, χωρίς να της πουν λεπτομέρειες για το που και πως έπεσε. «Δεν ξέρουμε κάτι άκομη, αυτην την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί».