Χαϊδάρι: Με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη μαθήτρια - «Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» λέει καθηγήτρια

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο ότι ζαλίστηκε και έπεσε, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού
Eπειγόντως στο χειρουργείο του νοσκομείου «Αγία Σοφία» με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα μεταφέρθηκε η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.
Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».
Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.
Καθηγήτρια της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαιδαρίου, μίλησε το Live News, δίνοντας λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Πιο συγκεκριμένα, η καθηγήτρια ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μη κάθεται εκεί και έφυγε.
Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γράφειο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν.
Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα»
Μάλιστα, συμφωνα με το Live News που συνομίλησε με την μητέρα, το σχολείο της τηλεφώνησε, χωρίς να της πουν λεπτομέρειες για το που και πως έπεσε. «Δεν ξέρουμε κάτι άκομη, αυτην την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί».
Πώς έγινε το ατύχημα
Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν μαθήτρια 13 ετών έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι πρώτου ορόφου και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11 το πρωί. Κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 13χρονη η οποία αρχικά διακομίστηκε στο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση.
Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.
Στο σχολείο βρίσκεται κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, όπως προβλέπεται, για να υποστηρίξουν τους μαθητές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη φέρεται να καθόταν στην κουπαστή του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μάλλον έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο προαύλιο.
Η ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας
‘Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε αρχικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο.
”Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση” ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.
Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.
Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.
Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
H ανακοίνωση του δήμου Χαϊδαρίου
“Σήμερα το πρωί, στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου μας, έλαβε χώρα ένα τραγικό συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία μαθήτρια του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στην συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».
Απ’ την πρώτη στιγμή, ο Δήμος και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες προσέφεραν κάθε βοήθεια και στήριξη στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί.
Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η μικρή μαθήτρια να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει για τη ζωή της”.
