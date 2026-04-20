Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε σε σουπερμάρκετ - Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε σουπερμάρκετ στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά άτομα τραυματίστηκα
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ‘εισήλθε’ σε σουπερμάρκετ τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.
«Ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», διευκρίνισε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.
Οι αρχές δεν έχουν δώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για το άτομο που σκοτώθηκε ούτε για τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που σημειώθηκε σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.
Συνεργεία διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο.
