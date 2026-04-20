Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς «να φύγουν αμέσως» από τη χώρα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ιράκ να «φύγουν αμέσως», ενώ προειδοποίησε όσους θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα, να μην το κάνουν «για κανένα λόγο».

«Μην ταξιδεύετε στο Ιράκ για κανέναν λόγο. Φύγετε τώρα αν βρίσκεστε εκεί», ανέφερε η πρεσβεία, προειδοποιώντας ακόμα ότι πολιτοφυλακές στο Ιράκ που συνεργάζονται με το Ιράν σχεδιάζουν περαιτέρω επιθέσεις με στόχο Αμερικανούς πολίτες και συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

«Ορισμένα στοιχεία που συνδέονται με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν ενεργά πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη σε αυτές τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές», ανέφερε η πρεσβεία.

Ο ιρακινός εναέριος χώρος έχει ανοίξει ξανά και πλέον εκτελούνται περιορισμένες εμπορικές πτήσεις, ανέφερε η πρεσβεία, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί που σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς θα πρέπει να παραμένουν ενήμεροι για τους κινδύνους από πυραύλους, drones και ρουκέτες.

«Μην επιχειρήσετε να έρθετε στην πρεσβεία στη Βαγδάτη ή στο γενικό προξενείο στο Ερμπίλ» σημειώνει η πρεσβεία επικαλούμενη «σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια».

Η πρεσβεία προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνούν με αξιωματούχους της πρεσβείας και του προξενείου μέσω ηλεκτρονικών μέσων.